छठ के बाजार में 'खचिया' ने बिगाड़ा बजट! 70 रुपये में मिलने वाला बट्टा अब ₹230 के पार, सूप भी हुआ दोगुना महंगा

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। नालंदा में लोक आस्था के चार दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गई। सुबह से ही छठव्रती पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ भगवान सूर्य की उपासना में जुट गए हैं।

वहीं शाम होते ही खरना, लोहंडा और आने वाले दिनों में भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। लेकिन इस बार छठ महापर्व पर आस्था के साथ महंगाई की भी बड़ी परीक्षा है। छठव्रतियों का बजट बिगड़ता नजर आ रहा बाजार में छठ पूजा की सामग्री खरीदने पहुंचे श्रद्धालुओं को बढ़े हुए दामों ने परेशान कर दिया है। सूप, खचिया, दउरा और मिट्टी के बर्तनों की कीमतों में बढ़ोतरी से छठव्रतियों का बजट बिगड़ता नजर आ रहा है।

खरीदारी कर रहे श्रद्धालु अनुज कुमार, शुभम कुमार आदि ने बताया कि इस बार महंगाई चरम पर है। पहले जिस खचिया यानी बट्टा को 70 से 80 रुपये में खरीदते थे, उसकी कीमत अब 230 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं 30 से 40 रुपये में मिलने वाला सूप अब 80 से 90 रुपये में बिक रहा है। इसके बावजूद छठ महापर्व हमारी आस्था का प्रतीक है और इसे पूरी श्रद्धा के साथ मनाना है।

वहीं छठ पूजा सामग्री के दुकानदार चंदन कुमार और मुकेश कुमार ने बताया कि बाजार में पूजा सामग्री की कीमतें इस प्रकार हैं। खचिया यानी बट्टा 120 से 250 रुपये, सूप 70 से 90 रुपये, नारियल 35 से 50 रुपये, मिट्टी का चूल्हा करीब 120 रुपये प्रति किलो, झंझाड़ 50 से 60 रुपये, सच्चा 40 से 50 रुपये और दउरा 250 से 450 रुपये तक बिक रहा है।