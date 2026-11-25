संवाद सूत्र, सरमेरा। थाना क्षेत्र के छोटी मिसिया गांव के समीप बुधवार को दो मोटरसाइकिलों के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। वहीं, दो युवकों की मौत की खबर मिलते ही उनके परिजनों में चीख-पुकार मच गई। मृतकों की पहचान इसुआ बेलदरिया गांव निवासी वीरेंद्र चौहान के 25 वर्षीय पुत्र जितेंद्र कुमार और रंजीत चौहान के 18 वर्षीय पुत्र शंकर कुमार के रूप में हुई है।

वहीं, घायलों में इसुआ निवासी संजय चौहान के 18 वर्षीय पुत्र जितेंद्र कुमार तथा पटना जिले के घोसवरी थाना क्षेत्र के गोसाईं गांव निवासी अविनाश कुमार और नरेश कुमार शामिल हैं। अविनाश के पिता का नाम सुरेश मिस्त्री, जबकि नरेश के पिता का नाम बनारसी मिस्त्री बताया गया है।

बाजार की ओर जा रहे थे युवक मिली जानकारी के अनुसार, अविनाश कुमार और नरेश कुमार मोटरसाइकिल से सरमेरा के रास्ते अपने गांव गोसाईं जा रहे थे। इसी दौरान दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार जितेंद्र कुमार और उनके साथी सरमेरा बाजार की ओर आ रहे थे।