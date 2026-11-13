एक फोन कॉल ने ले ली जान: नागालैंड से दीवाली मनाने घर आए ट्रक मालिक की साहेबगंज में गोली मारकर हत्या

संवाद सहयोगी, साहेबगंज (मुजफ्फरपुर)। थाना क्षेत्र के माधोपुर हजारी स्थित पांच भंवारी पुल के पास शुक्रवार की शाम बदमाशों ने घर से बुलाकर एक युवक की गोली मार हत्या कर दी।

युवक के सिर में दो गोली लगी थी। उसकी बाइक भी पुल के नीचे गिरी पड़ी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है, हालांकि घटना के पीछे के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है।