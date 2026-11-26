आकाश कुमार, मुजफ्फरपुर। कुछ खास परिस्थितियों में लॉग-इन किए गए वाट्सएप वेब सेशन का गलत उपयोग करके किसी यूजर के वाट्सएप अकाउंट तक बिना अनुमति के पहुंच बनाई जा सकती है।

इस तरह की अनधिकृत पहुंच से साइबर बदमाश मैसेज पढ़ सकता है, पहचान का इस्तेमाल करके दूसरों को मैसेज भेज सकता है।

कान्टैक्ट्स और ग्रुप बातचीत तक पहुंच सकता है और अकाउंट होल्डर की पहचान का गलत इस्तेमाल करके धोखाधड़ी, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग या अन्य हानिकारक गतिविधियों को अंजाम दे सकता है।

साइबर यूनिट ने जारी की एडवाइजरी

इसको लेकर साइबर यूनिट ने वाट्सएप वेब के सुरक्षित उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी किया गया है।

इसमें कहा है कि उपयोगकर्ता कार्यालयीन कंप्यूटर, साझा सिस्टम, सार्वजनिक कंप्यूटर या ऐसे उपकरणों पर वाट्सएप वेब का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतें।

सरकारी, संगठनात्मक, वित्तीय, गोपनीय या अन्य संवेदनशील जानकारियों का आदान-प्रदान कंप्यूटर पर वाट्सएप वेब सत्र के जरिए न करने की सलाह दी गई है।

इसके साथ ही वाट्सएप वेब को स्थायी रूप से लॉग -इन न रखने, विशेषकर कार्यालय या साझा कंप्यूटरों पर इसे खुला न छोड़ने और काम पूरा होने के बाद मैन्युअल रूप से लॉग -आउट करने की आदत अपनाने पर जोर दिया गया है। स्पष्ट किया गया है कि केवल ब्राउजर विंडो या टैब बंद कर देने को लॉग-आउट नहीं माना जाना चाहिए।