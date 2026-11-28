जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एसकेएमसीएच में अल्ट्रासाउंड जांच के लिए मरीजों को अब लंबी कतारों और तारीखों के इंतजार से राहत मिलेगी। करीब डेढ़ वर्ष से जिस सुविधा का इंतजार हो रहा था, वह शुक्रवार से शुरू हो गई।

अस्पताल के सुपर स्पेशियलिटी भवन में अल्ट्रासाउंड जांच शुरू होने से दूर-दराज से आने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अब चिकित्सक की सलाह के बाद मरीज इसी भवन में निशुल्क जांच करा सकेंगे।

पुराने केंद्र पर घटेगा मरीजों का दबाव

अस्पताल अधीक्षक डा. महेश प्रसाद ने बताया कि सुपर स्पेशियलिटी भवन में अल्ट्रासाउंड सेवा शुरू होने से पुराने भवन स्थित केंद्र पर मरीजों का दबाव कम होगा।

अभी वहां प्रतिदिन करीब 60 से 70 मरीजों की भीड़ रहती थी। नई सुविधा शुरू होने से पुराने केंद्र पर मरीजों का लोड कम होगा। इससे जांच के लिए घंटों कतार में खड़े रहने और एक-दो दिन बाद की तारीख मिलने की समस्या से राहत मिलेगी।

चिकित्सक की सलाह पर निशुल्क जांच सुपर स्पेशियलिटी भवन में अल्ट्रासाउंड जांच के लिए मरीजों को किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। चिकित्सक की सलाह के बाद मरीज यहां जांच करा सकेंगे। इससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को भी काफी सहूलियत मिलेगी।