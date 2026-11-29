जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Tirhut Greenfield Township Muzaffarpur Land Ban Lifted: मुजफ्फरपुर में तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र की जमीन को रोक सूची से हटा दिए जाने से रैयतों को बड़ी राहत मिली है और अब यहां के मौजों की जमीन की खरीद बिक्री व रजिस्ट्री हो सकेगी।

सरकार के आदेश के बाद शनिवार को चार अंचलों के संबंधित 68 मौजों की जमीन को रोक सूची से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद जिला अवर निबंधक अजय कुमार ने बताया कि सोमवार से यहां की जमीन की रजिस्ट्री शुरू हो सकेगी।

इससे लंबे समय से जमीन के लेनदेन व हस्तांतरण को लेकर परेशान भू-स्वामियों व परिवारों की आर्थिक दिक्कतें कम होने की उम्मीद है। क्यों लगी थी रोक इससे पहले अप्रैल 2026 में कांटी, कुढ़नी, मड़वन और मुशहरी अंचलों के 68 मौजों की 1191 एकड़ जमीन पर खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई थी, जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग ने 23 अप्रैल 2026 को मास्टर प्लान अधिसूचित होने तक अनियोजित निर्माण व बेतरतीब सौदों को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाया था।