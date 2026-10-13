SKMCH में इमरजेंसी ड्यूटी से गायब मिले 4 डॉक्टर, अधीक्षक ने जारी किया सैलरी काटने का नोटिस

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) के इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सकों की मनमानी और लापरवाही थम नहीं रही है। अधीक्षक डॉ.महेश प्रसाद के औचक निरीक्षण में चार चिकित्सक ड्यूटी स्थल पर नहीं मिले। इनमें दो सीनियर व दो जूनियर रेजिडेंट शामिल हैं।

इमरजेंसी में मरीजों के इलाज में लापरवाही पर अधीक्षक ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित चिकित्सक को काल की, लेकिन रिसीव नहीं की गई। इसपर अधीक्षक ने चारों चिकित्सक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही उनका वेतन काटने का भी निर्देश अधीक्षक ने दिया है।

चिकित्सक इमरजेंसी ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित बताते हैं कि इमरजेंसी वार्ड में रोस्टर ड्यूटी के तहत कान, नाक व गला विभाग सीनियर रेजिडेंट डॉ.दिव्या भारती, हड्डी रोग विभाग के डॉ.निशांत कुमार के साथ ही जूनियर रेजिडेंट डॉ.इमरान अंसारी व सर्जरी विभाग के जूनियर रेजिडेंट डॉ.वेद भूषण की ड्यूटी थी।

अधीक्षक को कान, नाक, गला के साथ आंख विभाग के चिकित्सक इमरजेंसी ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहने की शिकायत मिली थी। अधीक्षक ने सुबह साढ़े ग्यारह बजे इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। कान, नाक, गला, हड्डी व सर्जरी विभाग के चिकित्सकों के नहीं मिलने पर संबंधित विभागाध्यक्ष की कार्य भूमिका पर भी सवाल उठाए।