मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बदलेेगी व्यवस्था, प्लेटफार्म एक के 3 हॉल में यात्रियों के ठहरने की होगी सुविधा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Junction Passenger Facilities: दीपावली और छठ पर्व के दौरान घर जाने वाले यात्रियों को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ट्रेनों के इंतजार में प्लेटफार्म पर खड़े होकर परेशान नहीं होना पड़ेगा।

प्लेटफार्म संख्या-1 पर स्थित तीन हाल को अस्थायी होल्डिंग एरिया के रूप में तैयार किया जाएगा। यहां यात्रियों के बैठने और ठहरने के साथ-साथ शौचालय व पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

पुराने कार्यालयों का होगा उपयोग

एरिया मैनेजर रवि शंकर महतो ने बताया कि पुराने वीआईपी रूम, स्टेशन सुपरिंटेंडेंट कार्यालय और डिप्टी एसएस कार्यालय के कक्षों को यात्रियों के उपयोग के लिए तैयार किया जाएगा।

ये तीनों हाल आपस में जुड़े हुए हैं और इनमें पहले से ही शौचालय व पेयजल की व्यवस्था मौजूद है। त्योहारों में यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए, जरूरत पड़ने पर स्टेशन के बाहरी परिसर में भी होल्डिंग एरिया बनाने पर विचार किया जा रहा है।