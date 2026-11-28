जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (एसकेएमसीएच) में इलाज के नाम पर वसूली भी चल रही है। अस्पताल के हड्डी रोग विभाग के डा.राजकुमार पर जल्दी आपरेशन करने के एवज में 10 हजार रुपये लेने का आरोप लगा है।

पीड़ित मरीज के पोते अमन कुमार ने एसकेएमसीएच अधीक्षक से शिकायत कर लेनदेन के डिजिटल साक्ष्य भी सौंपे हैं। पीड़ित मरीज कांटी थाने के जमुन मठिया गांव की 75 वर्षीया रामललित देवी है। कूल्हा टूटने की समस्या को लेकर एसकेएमसीएच में भर्ती हैं। उनका इलाज डा.अरुण कुमार की यूनिट में चल रहा है। वह वार्ड संख्या तीन के बेड संख्या 15 पर इलाजरत हैं। अमन कुमार का आरोप है कि उनकी दादी के आपरेशन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के नाम पर बीते पांच नवंबर को डा.राजकुमार ने 10 हजार रुपये की मांग की थी। दादी के हालत को देखते हुए मजबूरन रुपये देने पड़े।

रुपये देने के बाद भी आपरेशन के लिए डेट पर डेट मिलने लगी तो डा.राजकुमार से बातचीत की। उन्होंने सीनियर की मदद से आपरेशन जल्द कराने को कहा। हालांकि अधिक समय बीतता देख जब रुपये वापस करने को कहा तो चिकित्सक भड़क गए। बेड हेड टिकट को भी फाड़ दिया। उसे वार्ड से फिंकवाने की धमकी दे डाली। बाद में शांत होने पर फिर बेड हेड टिकट बना दिया।