जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एसकेएमसीएच में मरीज की मौत के बाद आक्रोश ऐसा भड़का कि स्वजन माचिस लेकर नर्सिंग स्टेशन तक पहुंच गए। तीली जलाकर नर्सिंग स्टाफ पर फेंकने का प्रयास किया।

अस्पताल में अफरातफरी मच गई। हंगामा सुनकर पहुंचे सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते स्वजन के हाथ पकड़ लिए और माचिस छीनकर उन्हें वार्ड से बाहर निकाला। शनिवार को सर्जरी इमरजेंसी विभाग में महिला मरीज की मौत के बाद यह घटना हुई।

माचिस छीनकर वार्ड से बाहर निकाला मरीज के स्वजन काफी आक्रोशित थे और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे। सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति संभालने का प्रयास किया। इस बीच एसकेएमसीएच ओपी पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्वजन को समझाकर शांत कराने में जुट गई। जब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की जानकारी दी तो स्वजन शांत हुए। इसके बाद चिकित्सक से डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर शव लेकर चले गए।

दो दिन पहले पैर में घाव होने पर कराया था भर्ती मृत महिला पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के भरकुरवा गांव निवासी केवल राम की 32 वर्षीय पत्नी रेखा देवी थी। केवल राम ने बताया कि दो दिन पहले पैर में घाव होने के बाद पत्नी को एसकेएमसीएच लेकर आए थे। चिकित्सक ने देखने के बाद भर्ती कर लिया था। उनके अनुसार, भर्ती होने के बाद सुबह-शाम इंजेक्शन के अलावा कोई इलाज नहीं किया गया।

तबीयत बिगड़ने पर चिकित्सक को बुलाने की लगाई गुहार केवल राम का आरोप है कि शनिवार सुबह रेखा की तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्होंने नर्सिंग स्टाफ से चिकित्सक को बुलाने के लिए कहा। आरोप है कि नर्सिंग स्टाफ टाल-मटोल करते हुए वहां से चली गई। दोपहर में दूसरी नर्सिंग स्टाफ के आने पर भी उन्होंने मरीज की बिगड़ती हालत की जानकारी देकर चिकित्सक को बुलाने का आग्रह किया। उनके अनुसार, नर्स इंजेक्शन लेकर पहुंची और उसे देने लगी। इंजेक्शन देते समय ही रेखा की मौत हो गई।

कंट्रोल रूम से स्वास्थ्य प्रबंधक तक काटते रहे चक्कर केवल राम ने बताया कि पत्नी की हालत बिगड़ने पर इलाज की व्यवस्था कराने के लिए कंट्रोल रूम से लेकर स्वास्थ्य प्रबंधक तक के चक्कर काटते रहे, लेकिन उनकी पत्नी को समुचित इलाज नहीं मिला। इसी को लेकर स्वजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल में हंगामा करने लगे।