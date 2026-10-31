BJP नेता शाहनवाज हुसैन के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में छाई मुजफ्फरपुर की लहठी, यहां से खास कनेक्शन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Shahnawaz Hussain Son Wedding: बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के बड़े बेटे सैयद अरबाज हुसैन की शादी 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी।

इसके बाद 26 अक्टूबर को दिल्ली और 31 अक्टूबर को पटना में एक भव्य रिसेप्शन आयोजित किया गया है। इस विवाह समारोह व रिसेप्शन मुजफ्फरपुर की भी काफी सक्रिय और मजबूत भागीदारी देखने को मिली।

मुजफ्फरपुर की मौजूदगी

समारोह में मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर आईजी चंदन कुशवाहा 26 तारीख को ही दिल्ली रिसेप्शन में शामिल हुए। उनके अलावा शाहनवाज हुसैन फैंस क्लब के सर्वेसर्वा वरीय भाजपा नेता देवांशु किशोर भी दिल्ली पहुंचे थे। स्थानीय अतिथियों ने दुल्हन को मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध पारंपरिक लहठी उपहार स्वरूप भेंट की।