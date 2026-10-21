UGC के सवर्ण विरोधी फैसले के खिलाफ आक्रोश मार्च, मुजफ्फरपुर में 4 नवंबर को सड़क पर उतरेगा समाज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Savarna Samaj Sangharsh Morcha Muzaffarpu: यूजीसी के कथित सवर्ण विरोधी निर्णय के विरोध में सवर्ण समाज संघर्ष मोर्चा आगामी चार नवंबर को मुजफ्फरपुर की सड़कों पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन करेगा। मोर्चा की ओर से शहर के खुदीराम बोस मैदान से एक विशाल जन आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, जिसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

चुनाव आचार संहिता के कारण स्थगित था आंदोलन इस आंदोलन की रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली गई थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इसे अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा था। अब आचार संहिता समाप्त होने के बाद मोर्चा ने एक बार फिर से आंदोलन की तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं।