गोपाल तिवारी, मुजफ्फरपुर। माता सीता की जन्मभूमि जनकपुर धाम से प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या धाम तक का सफर अब कम किराये में आसान होगा। दोनों धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस (15596/15595) में यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है।

खास बात यह है कि जनकपुर धाम से अयोध्या धाम तक का सफर महज 875 रुपये में किया जा सकेगा। यात्रियों को 3 एसी इकोनॉमी, 3 एसी और 2 एसी में सफर करने का विकल्प मिलेगा। 875 रुपये से शुरू है किराया सरयू-कमला एक्सप्रेस में जनकपुर धाम से अयोध्या धाम तक यात्रा के लिए अलग-अलग श्रेणियों का किराया निर्धारित किया गया है। 3 एसी इकोनॉमी में 875 रुपये, 3 एसी में 955 रुपये और 2 एसी में 1345 रुपये खर्च करने होंगे। इनमें सबसे सस्ता विकल्प 3 एसी इकोनॉमी का है।

तीनों श्रेणियों में 371 सीटें उपलब्ध बुकिंग शुरू होने के बाद ट्रेन में सीटों की उपलब्धता भी सामने आई है। 26 नवंबर 2026 को शाम 6:30 बजे तक 2 एसी में 62, 3 एसी में 143 और 3 एसी इकोनॉमी में 166 सीटें खाली थीं। इस तरह तीनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 371 सीटें उपलब्ध थीं।

बजट के अनुसार चुन सकेंगे श्रेणी यात्रियों को अपनी सुविधा और बजट के अनुसार सीट चुनने का मौका मिलेगा। कम खर्च में एसी यात्रा करने वालों के लिए 3 एसी इकोनॉमी बेहतर विकल्प है। वहीं, अधिक सुविधा चाहने वाले यात्री 3 एसी और 2 एसी में टिकट बुक करा सकते हैं।