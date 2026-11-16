केवल रक्षाबंधन या भैया दूज नहीं, बिहार में 8 दिनों तक चलता है भाई-बहन के प्यार का अनोखा पर्व

केशव कुमार, मुजफ्फरपुर। लोक आस्था के महापर्व छठ के अनुष्ठान के साथ ही मिथिलांचल की समृद्ध लोक संस्कृति और भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक समा-चकेवा पर्व शुरू हो गया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के गांवों और हाट-बाजारों में इस पारंपरिक उत्सव की रौनक बिखरने लगी है।

उत्सव को लेकर गांव-गांव में हर्षोल्लास का माहौल है। प्रखंड के प्रमुख हाट-बाजारों में कुम्हारों द्वारा तैयार की गई समा-चकेवा, सतभैया, वृंदावन और चुगला की रंग-बिरंगी मिट्टी की प्रतिमाएं सजी हुई हैं। बाजार में 60 रुपये से लेकर 600 रुपये तक के सेट उपलब्ध हैं। महिलाएं और युवतियां अपनी पसंद और बजट के अनुसार इनकी खरीदारी कर रही हैं। दुकानदारों के अनुसार, मध्यम और कम कीमत वाली प्रतिमाओं की मांग सबसे अधिक है।