डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। छठ महापर्व खत्म होते ही बिहार के मिथिलांचल और मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक 'समा-चकेवा' की धूम देखने को मिलती है। आठ दिनों तक चलने वाला ये लोकपर्व पारंपरिक गीतों के साथ शुरू हो गया है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये 'समा-चकेवा' है क्या और मिथिलांचल में इसका क्या महत्व है?

समा-चकेवा पर्व की पूरी विधि: आठ दिनों तक बहनें कैसे निभाती हैं परंपरा? बहनें रोज शाम मिट्टी की प्रतिमाओं को ओस दिखाती हैं, लोकगीत गाती हैं और चुगला का प्रतीकात्मक दहन कर कार्तिक पूर्णिमा को विसर्जन करती हैं। समा और चकेवा की लोककथा: मिथिलांचल में भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक कैसे बना यह पर्व? यह पर्व भाई-बहन के पवित्र स्नेह और अटूट बंधन का उत्सव है, जिसमें बहनें प्रतिमाओं के माध्यम से भाइयों की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं।

चुगला, सतभैया और वृंदावन: समा-चकेवा की मिट्टी की प्रतिमाओं के पीछे छिपे अर्थ? ये मिट्टी की प्रतिमाएं लोकजीवन के पात्र हैं; 'चुगला' ईर्ष्यालु व्यक्ति का प्रतीक है, जिसका दहन कर बहनें नकारात्मकता को समाप्त करती हैं। मैथिली लोकगीतों में समा-चकेवा: पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक सांस्कृतिक विरासत शाम को महिलाएं 'गाम के अधिकारी...' और 'चकेवा हे चकेवा...' जैसे मधुर मैथिली लोकगीत गाती हैं, जो इस सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं। कुम्हारों के लिए पर्व का मौसम: समा-चकेवा की प्रतिमाएं बनाने में कितना श्रम और कमाई? कुम्हार रंग-बिरंगी मिट्टी की प्रतिमाएं तैयार कर हाट-बाजारों में बेचते हैं। बाजार में इनके सेट 60 रुपये से लेकर 600 रुपये तक बिक रहे हैं।

मिथिलांचल से बाहर कैसे पहुंचा समा-चकेवा, और प्रवासी समुदाय इसे किस तरह मनाते हैं? आजीविका के लिए बाहर बसे बिहारियों के साथ यह पर्व अन्य शहरों में पहुंचा, जहां प्रवासी समुदाय सामूहिक रूप से लोकगीत गाकर इसे मनाते हैं। समा-चकेवा और छठ के बीच क्या है संबंध: कार्तिक महीने के लोकपर्वों की परंपरा? कार्तिक महीने में छठ महापर्व के अनुष्ठान के साथ ही समा-चकेवा की शुरुआत होती है, जो आठ दिनों तक चलकर कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है।

बदलते समय में समा-चकेवा: क्या युवा पीढ़ी अब भी निभा रही है यह लोकपरंपरा? गांवों से लेकर शहरों तक युवतियां और महिलाएं आज भी उत्साह से प्रतिमाएं खरीदकर पारंपरिक रीति-रिवाज और लोकगीतों के साथ इसे निभा रही हैं। मिट्टी की प्रतिमाओं से विसर्जन तक: समा-चकेवा में पर्यावरण-अनुकूल उत्सव की संभावनाएं यह पूरी तरह प्रकृति-अनुकूल पर्व है, क्योंकि इसमें मिट्टी की प्रतिमाओं का ही उपयोग होता है और अंत में इन्हें जोते हुए खेतों या जलाशयों में विसर्जित किया जाता है।