मुजफ्फरपुर: खरौना नहर में मिला राहुल ठाकुर का शव, लावारिस कार से गहराया रहस्य

केशव कुमार, मुजफ्फरपुर। सदर थाना क्षेत्र के खरौना नहर में शनिवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पताही निवासी राहुल ठाकुर के रूप में की गई है। नहर से कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे उनकी लक्जरी कार लावारिस हालत में खड़ी पाई गई।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (एसकेएमसीएच) भेज दिया है।

बताया जाता है कि सुबह के समय स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क किनारे एक लक्जरी वाहन को संदिग्ध अवस्था में खड़ा देखा। काफी देर तक जब गाड़ी के पास कोई हलचल नहीं हुई, तो लोगों ने पास जाकर तफ्तीश की। इसी दौरान नहर के पानी में एक युवक का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। शव की शिनाख्त होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही मृतक के स्वजन भी रोते-बिलखते घटनास्थल पर पहुंच गए। स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।