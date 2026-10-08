'लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों को 7वां वेतनमान', MLC चुनाव के बीच मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर का वादा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Tirhut MLC Election: जन सुराज के सूत्रधार व बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर गुरुवार को आगामी एमएलसी चुनाव की रणनीति को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे।

उन्होंने तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी श्याम नंदन यादव और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी डॉ. विमोहन कुमार के साथ बैठक की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि शिक्षकों को लोकसभा चुनाव से पहले सातवां वेतनमान दिलाना मेरा जिम्मा होगा।

रोजगार का बड़ा वादा उन्होंने कहा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जीत होने पर 10 हजार पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाएंगे। अगर छह लाख शिक्षक एकजुट हो जाएं तो बिहार के सभी दलों को हर हाल में समाधान निकालना होगा।