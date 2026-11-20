डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। North Bihar Weather Forecast: 21 नवंबर को उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 से 36 घंटों में चक्रवात अकवान के प्रभाव से उत्तर बिहार के बेगूसराय में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।

इसके असर से समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जिलों के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने तथा अगले एक-दो दिनों तक हल्के से मध्यम बादल छाए रहने का अनुमान है।

उत्तर बिहार का तापमान

आईएमडी और मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 21 नवंबर को बिहार में बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं।

पूसा के पूर्वानुमान के अनुसार इस अवधि में अधिकतम तापमान 24 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। सुबह सापेक्ष आर्द्रता 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 35 से 45 प्रतिशत के आसपास रहने की संभावना है।

चक्रवात और जिलों का हाल यह खबर मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, दरभंगा और मधुबनी जिलों के लिए अहम है। चक्रवाती तूफान अकवान आज तड़के कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया और सुबह गोपालपुर के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश व दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार कर गया। इसके ओडिशा के ऊपर से आगे बढ़ते हुए अगले कुछ घंटों में गहन अवदाब और फिर अवदाब में बदलने की संभावना जताई गई है।