डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। North Bihar Weather Forecast: उत्तर बिहार के जिलों में छठ महापर्व के समापन के बाद अब धीरे-धीरे ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। कल यानी 19 नवंबर 2026 को सुबह में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के संयुक्त तत्वावधान में जारी ताजा मध्यावधि पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी 18 से 22 नवंबर 2026 के बीच पूरे उत्तर बिहार में मौसम पूरी तरह शुष्क और आसमान आमतौर पर साफ बना रहेगा। हालांकि, रात के तापमान में हल्की गिरावट आने से सुबह और शाम की कनकनी में इजाफा होने के आसार हैं।

कल यानी 19 नवंबर 2026 को उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और चंपारण समेत अन्य जिलों में सुबह की शुरुआत घने कोहरे या धुंध (Fog or Mist) के साथ होगी।

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कल का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इस दौरान सुबह के समय हवा में नमी (आर्द्रता) 80 से 85 प्रतिशत तक बनी रहेगी।

मौसम विभाग की ओर से कल के लिए किसी भी प्रकार की चेतावनी (No Warning) जारी नहीं की गई है, यानी दिन चढ़ने के साथ धूप खिल जाएगी।

कल सूर्योदय सुबह 06:09 बजे होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 16:58 बजे दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा चंद्रोदय दोपहर 12:43 बजे होगा।

न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट

पूसा मौसम केंद्र द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक, इस पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहार के इन जिलों में अधिकतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

वहीं, न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है, जिसके चलते रात का पारा 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

तापमान में इस उतार-चढ़ाव के कारण सुबह के समय हल्की धुंध और ठंडक महसूस होगी, जबकि दिन में धूप खिली रहने से मौसम सुहावना बना रहेगा।

पुरवा का रहेगा असर

मौसम वैज्ञानिकों के आकलन के अनुसार, अगले पांच दिनों के दौरान हवा मुख्यतः पूर्वी दिशा (पुरवा) से 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से चलने की संभावना है।

इस अवधि में सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता (नमी) 80 से 90 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जबकि दोपहर के समय यह घटकर 40 से 45 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है।

तीन दिनों का मौसमी आकलन

इससे पहले, मौसमी वेधशाला पूसा के आंकड़ों के मुताबिक पिछले तीन दिनों का औसत अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

इस दौरान सुबह की औसत सापेक्ष आर्द्रता 88 प्रतिशत और दोपहर की 56 प्रतिशत रही, जबकि हवा की औसत गति 5.8 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई।

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