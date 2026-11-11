Kal Ka Mausam 12 November: उत्तर बिहार में कल छाए रहेंगे आंशिक बादल, सुबह में कोहरा और धुंध

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। IMD Weather Forecast Bihar: बिहार और खासकर उत्तर बिहार के जिलों में कल यानी गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, कल सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध (Fog and Mist) छाया रहेगा, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है।

हालांकि, राहत की बात यह है कि पूरे राज्य में फिलहाल बारिश को लेकर कोई चेतावनी (No Warning) नहीं है।

तापमान और आर्द्रता

कल के संभावित तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

इसके अलावा हवा में नमी यानी आर्द्रता (Humidity) सुबह के समय काफी अधिक यानी करीब 95 प्रतिशत तक रह सकती है, जबकि दोपहर के वक्त यह घटकर 70 प्रतिशत तक आने का अनुमान है।

सुबह के समय नमी और कोहरे के कारण हल्की सिहरन महसूस हो सकती है।

उत्तर बिहार का हाल

पूसा समस्तीपुर और क्षेत्रीय मौसम केंद्रों से प्राप्त इनपुट के अनुसार, उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और चंपारण समेत आसपास के इलाकों में सुबह धुंध का असर दिखेगा।

इसके बाद दिन में धूप और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी दशाओं के कारण देखने को मिल रहा है, हालांकि इससे जनजीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।