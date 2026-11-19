जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर के दौरान अचानक वाहन खराब हो जाए, दुर्घटना हो जाए या किसी आपात स्थिति में अस्पताल की जरूरत पड़े तो अब भटकने की जरूरत नहीं होगी।

मोबाइल से एक क्यूआर कोड स्कैन करते ही आसपास की जरूरी सुविधाओं से लेकर संबंधित अधिकारियों तक के मोबाइल नंबर सामने आ जाएंगे।

एनएचएआइ ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्यूआर कोड वाले बड़े-बड़े बोर्ड लगाए हैं। खास बात यह है कि इन बोर्डों से सड़क परियोजना की पूरी जानकारी भी घर बैठे की तरह मौके पर ही मिल सकेगी।

एक स्कैन में परियोजना का पूरा ब्योरा क्यूआर कोड स्कैन करते ही सबसे पहले संबंधित सड़क परियोजना का नाम, उसकी कुल लंबाई, निर्माण लागत और काम की वर्तमान स्थिति की जानकारी मिलेगी। परियोजना का काम कब शुरू हुआ और कब पूरा हुआ, इसका भी पूरा विवरण उपलब्ध रहेगा। इससे यात्री सड़क निर्माण से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

अस्पताल से होटल तक की जानकारी इस व्यवस्था में यात्रियों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। क्यूआर कोड स्कैन करने पर आसपास के अस्पताल, होटल, रेस्तरां और विद्यालय की जानकारी मिलेगी। इनके संपर्क नंबर भी उपलब्ध रहेंगे। आपात स्थिति में निकटतम अस्पताल तक पहुंचने या अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए यह जानकारी काफी उपयोगी साबित होगी।

अधिकारी से लेकर हाईवे पेट्रोल तक का नंबर सड़क पर किसी तरह की समस्या होने पर अब संबंधित अधिकारियों तक पहुंचना आसान होगा। क्यूआर कोड में एनएचएआइ के अधिकारियों, टोल फ्री नंबर, टोल प्रबंधक, हाईवे पेट्रोल, स्थानीय थाना और अभियंता के मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। सड़क पर गड्ढा, जाम, दुर्घटना या अन्य परेशानी होने पर यात्री सीधे संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकेंगे।

दो से तीन किलोमीटर पर लगाए गए बोर्ड एनएचएआइ की ओर से राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक दो से तीन किलोमीटर की दूरी पर क्यूआर कोड वाले बोर्ड लगाए गए हैं। मुजफ्फरपुर-हाजीपुर (मधौल-सदातपुर) बाइपास, मुजफ्फरपुर-दरभंगा, मुजफ्फरपुर-मोतिहारी और मुजफ्फरपुर-हाजीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यात्री चाहें तो बोर्ड की तस्वीर मोबाइल में खींचकर भी रख सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग कर सकें।