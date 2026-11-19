जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल पर गुरुवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के सिर पर हेलमेट लगा हुआ था और उसके शरीर से काफी खून बहकर सड़क पर जमा हो गया था।

सुबह टहलने निकले लोगों की नजर जब शव पर पड़ी, तो देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर अहियापुर थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा है।

थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि घने कोहरे के कारण यह सड़क हादसा हुआ है। किसी स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से बरामद बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मृत युवक की पहचान कर ली है।