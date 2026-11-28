जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। वीबी-जी राम जी के तहत काम और जाब कार्ड नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने शुक्रवार से समाहरणालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।

धरना मनरेगा वाच के बैनर तले किया जा रहा है। ये सभी महिला मजदूर चूल्हा-बर्तन और अनाज लेकर पहुंची हैं। वे शुक्रवार की रात धरना स्थल पर ही खाना भी पका रही हैं।

इसमें जिले के कुढ़नी, सरैया, मुरौल, मुशहरी, बोचहां, गायघाट, औराई, मोतीपुर, कांटी, सरैया और पारू सहित कई प्रखंडों की महिला मजदूर हैं, जिन्हें पिछले सात महीने से काम नहीं मिल रहा है। कहा कि जाब कार्ड के लिए पंचायत में जाने पर कहा जाता है कि काम उपलब्ध नहीं है।