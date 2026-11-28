डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध के दौरान कम से कम छह लोग घायल हो गए और एक बुलडोजर को नुकसान पहुंचा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम को तब हुई, जब प्रशासन साहेबगंज बाजार इलाके के केशव चौक पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा था।

छह लोग घायल हो गए

साहेबगंज नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद फिरोज ने बताया कि अभियान का विरोध कर रही एक उग्र भीड़ ने प्रशासनिक टीम पर पथराव कर दिया। इस हमले में वहां से गुजर रहे छह लोग घायल हो गए, और अभियान में इस्तेमाल हो रहे बुलडोजर की विंडशील्ड और हेडलाइट टूट गई।