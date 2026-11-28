मुजफ्फरपुर में बुलडोजर एक्शन पर बवाल: अतिक्रमण हटाने गई टीम पर भीड़ ने किया पथराव, 6 राहगीर घायल
मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भीड़ ने प्रशासनिक टीम पर पथराव किया, जिसमें छह राहगीर घायल हो गए और एक बुलडोजर क्षतिग्रस्त हो गया।
HighLights
मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुई हिंसा।
भीड़ ने प्रशासनिक टीम पर पथराव किया, छह लोग घायल।
अभियान में इस्तेमाल बुलडोजर को भी पहुंचाया गया नुकसान।
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध के दौरान कम से कम छह लोग घायल हो गए और एक बुलडोजर को नुकसान पहुंचा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम को तब हुई, जब प्रशासन साहेबगंज बाजार इलाके के केशव चौक पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा था।
छह लोग घायल हो गए
साहेबगंज नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद फिरोज ने बताया कि अभियान का विरोध कर रही एक उग्र भीड़ ने प्रशासनिक टीम पर पथराव कर दिया। इस हमले में वहां से गुजर रहे छह लोग घायल हो गए, और अभियान में इस्तेमाल हो रहे बुलडोजर की विंडशील्ड और हेडलाइट टूट गई।
फिरोज खुद भी इस हमले की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और साहेबगंज थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दी गई है।
नवल किशोर चौक से अभियान की शुरुआत
जिला प्रशासन और नगर परिषद ने पूरे साहेबगंज शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है, जिसकी शुरुआत नवल किशोर चौक से हुई है।
उन्होंने बताया कि इस अभियान में बस स्टैंड, गांधी चौक, गोला रोड और केशव चौक सहित शहर के प्रमुख बाजार इलाके और चौराहे शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया कि दुकानदारों को अपना सामान सड़कों और सार्वजनिक जगहों से हटाने के लिए एक हफ्ते का नोटिस दिया गया था। कई व्यापारियों ने खुद ही अतिक्रमण हटा लिया, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद यह अभियान चलाया गया।
इनपुट पीटीआई के साथ
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