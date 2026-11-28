जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अहियापुर थाना क्षेत्र के पुरानी जीरोमाइल चौक के समीप शनिवार सुबह सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। प्रथम दृष्टया युवक की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है।

मृतक की पहचान दरभंगा जिले के सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र निवासी 38 वर्षीय सुशील कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मृतक की पत्नी प्यारी देवी ने बताया कि उनके पति यहां अपनी बहन के घर रहकर हलवाई का काम करते थे। उनके दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं।