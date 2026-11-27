संवाद सहयोगी, मुजफ्फरपुर। छह महीने के मासूम बेटे के सिर से मां का साया उठ गया। दो साल पहले जिस घर में काजल दुल्हन बनकर आई थी, गुरुवार को उसी घर में उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई।

22 वर्षीय काजल कुमारी का शव कमरे में बेड पर पड़ा मिला। उसके गले पर निशान भी मिले हैं। मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है।

कमरे में बेड पर मिला शव

घटना रामपुरहरि थाना क्षेत्र की मदारीपुर कर्ण पंचायत के कोईला स्थान गांव की है। मृतका की पहचान अर्जुन राय की पत्नी काजल कुमारी के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार, गुरुवार को घर में ही पंखे से लटके होने की बात सामने आई थी, लेकिन जब शव देखा गया तो वह कमरे में बेड पर पड़ा था। उसके गले पर निशान भी थे। घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं।

पति घर छोड़कर फरार, सास ने खुद को कमरे में किया बंद घटना के बाद मृतका का पति घर छोड़कर फरार हो गया। वहीं, उसकी सास ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।

बाइक और सोने की चेन के लिए प्रताड़ित करने का आरोप काजल का मायका अहियापुर थाना क्षेत्र के भिखनपुर गांव में है। वह राजद किशोर राय की पुत्री थी। उसके भाई ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की ओर से मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग की जा रही थी। मांग पूरी नहीं होने पर काजल को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। मायके वालों ने इसे दहेज हत्या बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।