मुजफ्फरपुर में कार्यपालक पदाधिकारी के ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का खुलासा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Vigilance Raid: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर जिले की माधोपुर सुस्ता नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार के तीन ठिकानों पर छापेमारी की है।

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी की टीम ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित बृजबिहारी गली में उनके आवास समेत मुजफ्फरपुर, पटना और सहरसा में स्थित आवास एवं कार्यालयों की तलाशी शुरू की। सुशील कुमार पर एक करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।