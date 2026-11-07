दीपावली और छठ पर नहीं कटेगी लाइट, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी और शिवहर में अलर्ट पर बिजलीकर्मी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Electricity Department Alert: दीपावली और छठ महापर्व के दौरान जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग ने तैयारी तेज कर दी है।

पर्व के दौरान बिजली व्यवस्था में किसी तरह की बाधा न आए इसके लिए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के सभी बिजली अधिकारियों और कर्मियों को अलर्ट रहने का सख्त निर्देश दिया गया है।

रद्द की गईं सभी छुट्टियां

विद्युत अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश ने अधिकारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में ही मौजूद रहने का आदेश दिया है।

दीपावली से लेकर छठ पर्व तक बिजली विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं। मानव बल से लेकर जेई और एई को अपने-अपने क्षेत्रों में 24 घंटे तैनात रहने का निर्देश दिया गया है।