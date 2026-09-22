छेड़खानी का विरोध करने की खौफनाक सजा, बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही छात्रा पर चाकू से जानलेवा हमला

संवाद सहयोगी, मोतीपुर (मुजफ्फरपुर)। इंटर की सेंटअप परीक्षा देने जा रही दो छात्राओं पर हमले का मामला अभी गर्म ही था कि मंगलवार को इसी तरह की एक और घटना ने पुलिस को कड़ी चुनौती दे डाली है।

छेड़खानी का विरोध करने पर सिपाही भर्ती की तैयारी कर रही एक 22 वर्षीय छात्रा पर चाकू से हमला किया गया। मामले में पीड़िता ने मोतीपुर थाने में रवि कुमार नामक युवक के विरुद्ध लिखित शिकायत की है।

सिपाही भर्ती की तैयारी कर रही छात्रा

पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि वह बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की तैयारी कर रही है। मंगलवार की सुबह खेल मैदान से दौड़ लगाकर लौटने के दौरान आरोपित छेड़खानी करने लगा।