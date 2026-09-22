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जमुई में कर्मा पर्व पर मातम, पोखर में नहाते समय 2 बच्चियों की डूबने से मौत

By Anjum Alam Edited By: Rajat Mourya
Published: Tue, 22 Sep 2026 08:54 PM (IST)

जमुई के सदर प्रखंड स्थित अमरथ में कर्मा पर्व के दौरान पोखर में नहाते समय दो बच्चियों की डूबने से ...और पढ़ें

जमुई में कर्मा पर्व पर मातम, पोखर में नहाते समय 2 बच्चियों की डूबने से मौत

जमुई में कर्मा पर्व पर मातम, पोखर में नहाते समय 2 बच्चियों की डूबने से मौत

HighLights

  1. जमुई में कर्मा पर्व पर पोखर में नहाते दो बच्चियां डूबीं।

  2. अमरथ के महादेव स्थान पोखर में हुआ दुखद हादसा।

  3. सदर अस्पताल में मृत घोषित, परिवार और गांव में मातम।

संवाद सहयोगी, जमुई। सदर प्रखंड के अमरथ स्थित महादेव स्थान पोखर में करमा पर्व को लेकर नहाने के दौरान मंगलवार की देर शाम सतीश महतो की पुत्री रानी कुमारी और बिजली महतो की पुत्री चांदनी कुमारी डूब गईं।

घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से परिजनों द्वारा डूबती हुई दोनों बच्चियों को पोखर से निकाला गया और सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया।

एक साथ दो बच्चियों की मौत के बाद पूरे परिवार में चीख-पुकार मच गई। स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवार वालों के साथ-साथ पूरे गांव में मातम छा गया। घटना की सूचना के बाद समाजसेवी पप्पू मंडल सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली और गहरा दुःख प्रकट किया।

स्वजनों ने बताया कि करमा पर्व को लेकर गांव की बच्चियां महादेव स्थान पोखर में नहा रही थीं। नहाने के दौरान ही दोनों बच्चियां अचानक पोखर की गहराई में चली गईं और डूबने लगीं।

इसके बाद अन्य बच्चियों द्वारा शोर मचाने (हल्ला करने) पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जब तक डूबती हुई दोनों बच्चियों को निकाला गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। सदर अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पोस्टमार्टम के लिए दोनों बच्चियों के शवों को सदर अस्पताल में ही रखा गया है। इस घटना के बाद सदर अस्पताल में ग्रामीणों की काफी भीड़ लगी रही।

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