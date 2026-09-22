जमुई में कर्मा पर्व पर मातम, पोखर में नहाते समय 2 बच्चियों की डूबने से मौत

संवाद सहयोगी, जमुई। सदर प्रखंड के अमरथ स्थित महादेव स्थान पोखर में करमा पर्व को लेकर नहाने के दौरान मंगलवार की देर शाम सतीश महतो की पुत्री रानी कुमारी और बिजली महतो की पुत्री चांदनी कुमारी डूब गईं।

घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से परिजनों द्वारा डूबती हुई दोनों बच्चियों को पोखर से निकाला गया और सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया।

एक साथ दो बच्चियों की मौत के बाद पूरे परिवार में चीख-पुकार मच गई। स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवार वालों के साथ-साथ पूरे गांव में मातम छा गया। घटना की सूचना के बाद समाजसेवी पप्पू मंडल सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली और गहरा दुःख प्रकट किया।