बांका: शंभुगंज के दीघा तालाब में करमा पर्व पर बड़ा हादसा, 3 छात्राओं की डूबने से मौत

संवाद सहयोगी, शंभुगंज (बांका)। कसबा पंचायत में मंगलवार की शाम लोक पर्व करमा-धर्मा पर्व की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब दीघा तालाब में स्नान करने के दौरान डूबने से तीन छात्राओं की मौत हो गई।

मृतकों की पहचान हीरा तांती की पुत्री पुष्पा कुमारी, संजीव उर्फ कट्कुन तांती की पुत्री मौसम कुमारी और मन्नू तांती की पुत्री सीमा कुमारी के रूप में हुई है। तीनों गांव के मध्य विद्यालय में सातवीं कक्षा की छात्रा थीं। घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया।