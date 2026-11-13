मुजफ्फरपुर के 4.81 लाख लाभुकों के खाते में सीधे पहुंचे 52.93 करोड़, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि जारी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Social Security Pension: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मुजफ्फरपुर जिले के कुल 4 लाख 81 हजार 221 पेंशनधारियों के बैंक खातों में सीधे 52 करोड़ 93 लाख 43 हजार 100 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है।

इस अवसर पर समाहरणालय में 'पेंशन उत्सव समारोह' का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी (डीएम) कुमार गौरव और जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक अभिषेक कुमार सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया और लाभार्थियों ने राज्य सरकार की इस जनकल्याणकारी पहल का स्वागत करते हुए इसे वृद्ध, विधवा व दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला कदम बताया। किस योजना में कितनी राशि हुई जारी अधिकारियों ने बताया कि जिले के सभी लाभार्थियों के खातों में अक्टूबर माह की पेंशन राशि का सफल भुगतान किया गया है। इसके तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 1 लाख 51 हजार 181 लाभार्थियों के खाते में 16 करोड़ 62 लाख 99 हजार 100 रुपये भेजे गए हैं।

वहीं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 33 हजार 524 लाभुकों को 3 करोड़ 68 लाख 76 हजार 400 रुपये तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के 2 हजार 847 लाभुकों को 31 लाख 31 हजार 700 रुपये का भुगतान हुआ है।

राज्य योजनाओं के लाभुक लाभान्वित इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के तहत भी बड़ी राशि जारी की गई है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 30 हजार 800 लाभार्थियों के बैंक खातों में 3 करोड़ 38 लाख 80 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है।