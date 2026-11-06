2.21 करोड़ से मुजफ्फरपुर और रामदयालुनगर के बीच 2 किमी में बनेगी आरसीसी चहारदीवारी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Ramdayalnagar Railway Wall: जंक्शन से रामदयालुनगर के बीच रेललाइन के किनारे अनधिकृत आवाजाही और अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है।

इस रेलखंड पर सुरक्षा को और अधिक चाक-चौबंद करने के उद्देश्य से दो किलोमीटर लंबी आरसीसी चहारदीवारी का निर्माण कराया जाएगा।

इस महत्वपूर्ण विकास परियोजना पर कुल 2.21 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी, जिससे ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन में बहुत मदद मिलेगी।

सुरक्षा और अतिक्रमण रोक

रामदयालुनगर-मुजफ्फरपुर रेलखंड पर किलोमीटर संख्या 50/00 से 52/00 के बीच यह चहारदीवारी बनाई जाएगी।

रेलवे प्रशासन ने इस कार्य को पूरा करने के लिए नौ महीने की समयसीमा तय की है। इस दीवार के बन जाने से ट्रैक के आसपास होने वाली अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी और हादसों की आशंका को कम किया जा सकेगा।