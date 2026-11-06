पर्व के दौरान मुजफ्फरपुर जंक्शन पर खत्म होगी भागदौड़, पहले से तय होंगे ट्रेनों के प्लेटफार्म

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Junction Platform: दीपावली और छठ पर्व के दौरान मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उमड़ने वाली भारी भीड़ और यात्रियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी पहल की है।

त्योहारों के इस सीजन में अब अंतिम समय में अचानक किसी भी ट्रेन का प्लेटफार्म नहीं बदला जाएगा। पर्व के दौरान ट्रेनों के प्लेटफार्म पहले से ही पूरी तरह निर्धारित रहेंगे, जिससे यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए एक से दूसरे प्लेटफार्म पर भागदौड़ करने की मजबूरी से मुक्ति मिल सकेगी।

अफरातफरी पर रोक

आमतौर पर अंतिम समय में प्लेटफार्म में बदलाव होने से जंक्शन पर अचानक भारी अफरातफरी की स्थिति बन जाती है।

इस उठापटक के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, बच्चों और भारी सामान लेकर सफर करने वाले यात्रियों को उठानी पड़ती है।

भीड़भाड़ के बीच फुट ओवरब्रिज और सीढ़ियों पर यात्रियों का दबाव बढ़ने से आवागमन भी बुरी तरह प्रभावित होता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार प्लेटफार्म आवंटन की व्यवस्था को पहले से ही पूरी तरह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

डिस्प्ले और उद्घोषणा

यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों के निर्धारित प्लेटफार्म की सटीक जानकारी प्रमुखता से डिस्प्ले बोर्ड पर लगातार प्रदर्शित की जाएगी।

इसके साथ ही, समय-समय पर आधुनिक उद्घोषणा प्रणाली यानी एनाउंसमेंट के माध्यम से भी यात्रियों को लगातार सूचनाएं दी जाती रहेंगी।

इससे यात्रियों को काफी पहले ही अपनी ट्रेन के सही प्लेटफार्म की पुख्ता जानकारी मिल जाएगी और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सुरक्षित आवाजाही

रेल प्रशासन की इस जनहितैषी पहल से पर्व के समय जंक्शन पर भीड़ को नियंत्रित करने में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही, यात्रियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही भी पूरी तरह सुनिश्चित हो सकेगी।

रेलवे के इस कदम से यात्रियों ने भी राहत की सांस ली है और त्योहारों में सफर करना पहले से काफी आसान हो गया है।

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