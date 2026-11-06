बिहार के इन चार रेलवे स्टेशनों पर 82 करोड़ से बदलेगी सिग्नलिंग व्यवस्था, अब सुरक्षित होगी आवाजाही

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Samastipur Railway Division: पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल में ट्रेन परिचालन के दौरान आने वाली तकनीकी बाधाओं और सुरक्षा संबंधी चिंताओं से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है।

मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर सिग्नलिंग व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। इससे ट्रेनों की आवाजाही को न केवल अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा, बल्कि परिचालन में भी सुगमता आएगी।

चार स्टेशनों का चयन

परियोजना के तहत मंडल के सीतामढ़ी, रीगा, रक्सौल और नरकटियागंज स्टेशनों पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जाएगा।

इस महत्वपूर्ण योजना पर कुल 82.28 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इन चारों स्टेशनों पर इस नई तकनीक के आ जाने से सिग्नल फेल होने या परिचालन में आने वाली बाधाओं से काफी हद तक मुक्ति मिल सकेगी।

आधुनिक तकनीक से लैस योजना के तहत इन चारों स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के इनडोर और आउटडोर उपकरण स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए डिजाइन तैयार करने से लेकर उपकरणों की आपूर्ति, इंस्टालेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग तक का पूरा काम किया जाएगा।