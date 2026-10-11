मुजफ्फरपुर की चार रेल परियोजनाओं का क्या होगा, रेलवे की नई गाइडलाइन से तय होगा भविष्य

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। रेलवे बोर्ड की नई नीति से मुजफ्फरपुर से जुड़ी चार रेल परियोजनाओं के भविष्य पर सवाल खड़े हो सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2027-28 की वार्षिक प्रशासनिक और वित्तीय योजना को लेकर रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेल महाप्रबंधकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इसके तहत लंबे समय से लंबित, काम शुरू नहीं होने वाले या अप्रासंगिक हो चुके प्रोजेक्ट की समीक्षा की जाएगी। ऐसी योजनाओं को निरस्त किया जा सकता है। नई व्यवस्था के अनुसार, समान प्रकृति के कार्यों को एक साथ जोड़कर स्वीकृति दी जाएगी। नई योजनाओं के लिए दो वर्ष की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस अवधि में जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर योजना स्वतः निरस्त मानी जाएगी। किसी मद में नया काम शामिल करने के लिए समान लागत का पुराना या कम प्राथमिकता वाला कार्य हटाना होगा।