मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, जमीन विवाद में घटना होने की आशंका, एनएच-27 पर मिला शव

संतोष कुमार, गायघाट (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur Property Dealer Murder: जिले के गायघाट में जमीन की खरीद-बिक्री के विवाद में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या किए जाने की आशंका है।

गुरुवार की सुबह मैठी चौक के समीप एनएच-27 किनारे झाड़ी में उनका शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

मृतक की पहचान मैठी गांव निवासी शिवचरण राय के 55 वर्षीय पुत्र कमलेश राय के रूप में हुई है। उनके शरीर पर कई जगह गहरे चोट के निशान मिले हैं। शव मिलने की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई।

ट्रक को टोल मुक्त कराने गए थे मृतक के भाई विमलेश राय ने बताया कि बुधवार रात करीब 9:30 बजे कमलेश राय एक ट्रक को टोल मुक्त कराने के लिए टोल प्लाजा गए थे। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला।