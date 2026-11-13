छठ महापर्व के दौरान मुजफ्फरपुर में नहीं कटेगी बिजली, विभाग ने रद की सभी कर्मियों की छुट्टियां

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Chhath Puja 2026: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बिजली विभाग ने अपनी मुकम्मल तैयारियां तेज कर दी हैं।

पर्व के दौरान शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मुजफ्फरपुर विद्युत आपूर्ति अंचल को पूरी तरह अलर्ट मोड में रखा गया है।

इसके तहत विभाग ने एहतियात के तौर पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद कर दी हैं।

अधिकारियों से लेकर तकनीकी कर्मचारियों और मानव बल तक को अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह मुस्तैद रहने का सख्त निर्देश दिया गया है।

घाटों पर विशेष टीमों की तैनाती

विद्युत अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। उनके नेतृत्व में तैयार की गई विशेष कार्ययोजना के तहत शहर से लेकर विभिन्न छठ घाटों तक बिजली व्यवस्था की निरंतर निगरानी और त्वरित मरम्मत के लिए विभागीय टीमों की तैनाती की गई है।