मुजफ्फरपुर में अब नहीं होगी बिजली ट्रिपिंग, एलआइडी और वीपीडी किट से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Electricity News: जिले के लोगों को अब बार-बार होने वाली बिजली ट्रिपिंग और इंसुलेटर की खराबी के कारण लगने वाले पावर कट से बड़ी राहत मिलने जा रही है।

बिजली लाइनों और इंसुलेटर में होने वाली संभावित गड़बड़ियों की पहचान अब समस्या पैदा होने से पहले ही कर ली जाएगी।

इसके लिए उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी एनबीपीडीसीएल ने जिले में अत्याधुनिक एलआइडी और वीपीडी किट उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी कर ली है।

चारों प्रमंडलों को किट

मुजफ्फरपुर के चारों विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों अर्बन-वन, अर्बन-टू, ईस्ट और वेस्ट को एक-एक आधुनिक किट सौंपी जा रही है।

एनबीपीडीसीएल के मुख्य अभियंता बिनोद कुमार ने उपकरण की आपूर्ति से जुड़ा आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है।

निर्माता कंपनी मेसर्स टारस पावरट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड को कुल 46 किट भेजने की अनुमति मिली है, जिनकी आपूर्ति मुजफ्फरपुर स्थित केंद्रीय भंडार के जरिए होगी।

अल्ट्रासोनिक तकनीक का इस्तेमाल

यह नई तकनीक इंसुलेटर में होने वाले लीकेज करंट और अल्ट्रासोनिक पार्शियल डिस्चार्ज का शुरुआती स्तर पर ही पता लगा लेती है।

कई बार इंसुलेटर बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, लेकिन उसके आंतरिक हिस्से में विद्युत डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। सही समय पर जानकारी न मिलने से इंसुलेटर पूरी तरह फेल हो जाता है और बिजली सप्लाई ठप हो जाती है।