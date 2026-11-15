सांस के साथ दिमाग को भी बीमार कर रहा प्रदूषण, मुजफ्फरपुर के SKMCH में बढ़ी मरीजों की भीड़

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बदलते मौसम व लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण की दोहरी मार से शहरवासियों की सेहत बिगड़ रही है। सुबह व रात के समय बढ़ी ठंड से जहां एक ओर सर्दी, खांसी, दमा व सांस लेने में तकलीफ के मामले तेजी से बढ़े हैं।

वहीं, दूसरी ओर सड़क पर से उड़ रहे धूलकण व बाजार के भोजन लोगों की मानसिक सेहत को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसका सीधा असर श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (एसकेएमसीएच) की ओपीडी में देखने को मिल रहा है, जहां पिछले एक सप्ताह से मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है।

सात दिनों में साढ़े 3000 से अधिक मरीज पहुंचे अस्पताल अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार, पिछले सात दिनों में मेडिसिन विभाग में 1,810 मरीज पहुंचे। इनमें सांस, दमा व वायरल बुखार के मरीज अधिक हैं। शिशु रोग विभाग में ठंड व धूल-धुएं से निमोनिया व सर्दी-खांसी से पीड़ित 1,610 बच्चों का इलाज हुआ।