पारू औद्योगिक क्षेत्र के लिए 700 एकड़ जमीन अधिग्रहण शुरू, अधिसूचना की तिथि से मिलेगा मुआवजा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Industrial Area Paru: पारू में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 700 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला भू-अर्जन कार्यालय की ओर से प्रभावित रैयतों से दावा और आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं।

इस बीच रैयतों ने हाल ही में बढ़े एमवीआर (मिनिमम वैल्यू रेट) के आधार पर 5 लाख रुपये प्रति कट्ठा मुआवजा देने की मांग रखी है। अधिसूचना दर पर ही मुआवजा भू-अर्जन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि मुआवजा का भुगतान अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने की तिथि पर लागू दरों के अनुसार ही होगा। अप्रैल में अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, जबकि राज्य भर में एमवीआर दरें अगस्त में बढ़ाई गई हैं।