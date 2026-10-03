मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए आज से दावा आपत्ति, 250 करोड़ होंगे खर्च

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Industrial Area Paru: जिले के पारू में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है।

कुल पांच मौजों में सात सौ एकड़ भूमि के अधिग्रहण को लेकर शनिवार से दावा-आपत्ति प्राप्त की जाएगी। जिला भू-अर्जन कार्यालय ने इसके लिए तिथिवार शेड्यूल जारी कर दिया है।

तीन दिन आपत्ति

रैयतों से शनिवार, सोमवार और बुधवार को भू-अर्जन कार्यालय में दावा-आपत्ति स्वीकार की जाएगी। जिला प्रशासन ने संबंधित गांवों में मुनादी और नोटिस जारी कर किसानों को इसकी पूर्व सूचना दे दी है। इस औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण बियाडा के माध्यम से कराया जाना है।