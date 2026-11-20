जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BIADA 248 Crore Muzaffarpur: जिले के पारू प्रखंड में 700 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए रैयतों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब तक करीब 23 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

इस परियोजना के लिए बियाडा (BIADA) ने जिला भू-अर्जन कार्यालय को 248 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि 100 करोड़ रुपये का आवंटन अभी शेष है। पूरी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर कुल 348 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। गुरुवार को भी दर्जनों रैयतों ने जिला भू-अर्जन कार्यालय पहुंचकर मुआवजा राशि प्राप्त की। 700 एकड़ का एक साथ भुगतान गौरतलब है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए पांच मौजा में कुल 700 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। इनमें चांदपुर चिउटांहा में 250 एकड़, चतुरपट्टी में 150 एकड़, हरपुर कपरफोड़ा में 120 एकड़, भोजपट्टी में 95 एकड़ और विशुनपुर सरैया में 85 एकड़ भूमि शामिल है।