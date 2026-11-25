जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । भवन निर्माण का नक्शा सिर्फ पांच साल के लिए स्वीकृत किया जाएगा। अगर इस दौरान काम पूरा नहीं हुआ तो फिर पांच साल के लिए शुल्क जमा कर अवधि बढ़ाई जा सकेगी। अगर दस साल में भी काम पूरा नहीं हुआ तो इसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

नए बिल्डिंग बायलाज में निर्माण कार्य की समय सीमा को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा भवन को तीन श्रेणी, निम्न, मध्य और उच्च श्रेणियों में बांटा गया है। इसके तहत निम्न जोखिम भवन स्वप्रमाणन से, मध्य जोखिम भवन आनलाइन प्रणाली या पैनलबद्ध वास्तुविद अथवा तकनीकी व्यक्ति से और उच्च जोखिम वाले भवन की स्वीकृति नगर निगम देगा। उच्च जोखिम वाले भवन निर्माण की स्वीकृति 30 दिन में देनी होगी। आवेदन मिलने के 15 दिन के अंदर सभी आपत्तियां एक ही पत्र में आवेदक से मांगी जाएगी। आवेदक सात दिन में इसका जवाब देगा और अंतिम सात दिन में प्राधिकार इसकी स्वीकृति प्रदान करेगा और अगर इसके बाद भी निर्धारित समय में प्राधिकार कोई जवाब नहीं देगा तो स्वतः अनुमोदित माना जाएगा। कार्यस्थल पर कभी भी पहुंचकर की जाएगी जांच निर्माण कार्य कराने से पूर्व मिट्टी जांच और क्यूब टेस्ट (कंक्रीट और अन्य सामग्री) कराना अनिवार्य होगा। यह जांच तकनीकी अभियंता, मिट्टी जांच की अधिकृत लैब, सरकारी इंजीनियरिंग कालेज, पालिटेक्निक कालेज की लैब और नगर विकास विभाग से मान्यता प्राप्त लैब से कराना होगा।

कार्यस्थल पर अनुमोदित नक्शे की कापी, मिट्टी जांच और क्यूब टेस्ट रिपोर्ट, डेवलपर और साइट पर्यवेक्षक का नाम व मोबाइल नंबर मुख्य गेट पर लिखना होगा। निम्न और मध्यम-जोखिम भवनों की पूर्णता पैनलबद्ध तकनीकी व्यक्ति प्रमाणित करेगा। स्व-प्रमाणन वाले भवनों को भी उन्हीं से पूर्णता प्रमाण पत्र लेना होगा।

गलत काम किया तो ब्लैकलिस्ट और जुर्माना का प्रविधान नए बायलाज में दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रविधान किया गया है। वास्तुविद, अभियंता, नगर नियोजक या अग्नि परामर्शदाता ने गलत कथन दिया या नियम तोड़ा, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई कर उसे डिबार अथवा ब्लैकलिस्ट कर जुर्माना किया जाएगा।