संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Drug Smuggling: मुजफ्फरपुर में राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआइ) और बिहार पुलिस की एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर चरस तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

इस दौरान गिरोह के सरगना समेत तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके बैग से 4.525 किलोग्राम नेपाली चरस जब्त की गई है, जो 10 पैकेटों में रखी हुई थी।

बस से जा रहा था तस्कर

विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर डीआरआइ की टीम ने सुनियोजित अभियान चलाया। इस दौरान बस से यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को रोका गया, जो नेपाल मूल की चरस लेकर हाजीपुर जा रहा था।

इसके बाद डीआरआइ और बिहार पुलिस की एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दो अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी गिरफ्तार आरोपितों में चरस लेकर जा रहा वाहक, उसका हैंडलर और तस्करी गिरोह का मुख्य आपूर्तिकर्ता व सरगना शामिल है। बताया गया कि ये दोनों अन्य आरोपित चरस तस्करी के कई मामलों में भी संलिप्त रहे हैं।

बैग से बरामद काले रंग के पदार्थ को 10 पैकेटों में रखा गया था। फील्ड टेस्टिंग किट से जांच करने पर इसकी पहचान चरस के रूप में हुई। कई ठिकानों पर छापेमारी पूछताछ के दौरान तस्करी नेटवर्क से जुड़े कई अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिली है। इसके आधार पर विशेष टीम विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है और तस्करी से जुड़े अन्य लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।