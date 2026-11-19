संवाद सहयोगी, आदापुर (पूर्वी चंपारण)। East Champaran Crime News: पूर्वी चंपारण के आदापुर में हत्या की नीयत से पहुंचे एक युवक को पुलिस ने देसी कट्टा, पांच जिंदा कारतूस और 1.70 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है।

हरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को आदापुर रेलवे स्टेशन के समीप एक चाय दुकान से उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में युवक ने तीन दिन पहले हुई मारपीट का बदला लेने के लिए हथियार लेकर पहुंचने और संबंधित लड़कों की हत्या करने की योजना बनाने की बात स्वीकार की है।

चाय दुकान से हुई गिरफ्तारी गिरफ्तार युवक की पहचान बेलवा गिरि टोला निवासी बाल्मिकी गिरि के पुत्र विपुल गिरि उर्फ संजय गिरि के रूप में हुई है। चाय की दुकान प्रदीप गिरि की बताई गई है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनीष आनंद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आदापुर में एक युवक कमर में देसी कट्टा रखकर घूम रहा है। सूचना का सत्यापन करने के बाद हरपुर थाने की गश्ती टीम को चिह्नित चाय दुकान पर भेजा गया। वहां युवक बैठा मिला। तलाशी लेने पर उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए। मारपीट का बदला लेने की योजना पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार युवक ने बताया कि तीन दिन पहले कुछ लड़कों ने उसके साथ मारपीट की थी। इसी का बदला लेने के उद्देश्य से वह आदापुर स्टेशन के समीप हथियार लेकर उन लड़कों का इंतजार कर रहा था। उसने पुलिस को बताया कि यदि वे लोग स्टेशन के पास नहीं आते तो वह उनके घर जाकर उनकी हत्या कर देता।

घर की दीवार में छिपा था चरस युवक की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। इस दौरान कमरे की दीवार में बने एक छेद से दो पैकेट बरामद किए गए। इनमें चरस जैसा मादक पदार्थ रखा हुआ था। पुलिस ने इसका वजन कराया, जो एक किलो 70 ग्राम बताया गया है।