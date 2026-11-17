संवाद सहयोगी, सरैया (मुजफ्फरपुर)। थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार की सुबह छठ महापर्व के दौरान एक शर्मनाक घटना सामने आई है। ननिहाल आई 14 वर्षीय एक नाबालिग के साथ पड़ोस के ही एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिए जाने का मामला है।

घटना के बाद से आरोपित फरार बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची सरैया पुलिस ने पीड़िता को इलाज और मेडिकल जांच के लिए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर भेजा। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह अपनी मां और भाई के साथ ननिहाल आई थी। सोमवार सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपनी नानी और मां के भीगे कपड़े लेकर घर जा रही थी।