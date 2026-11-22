जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Patna Bettiah Fourlane Corridor: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 डब्ल्यू की मनिकपुर साहेबगंज परियोजना के लिए जिले में छूटे हुए खेसरा और रकबा के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है।

एनएचएआइ के परियोजना निदेशक ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को धारा 3 (ए) की अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया है।

परियोजना के सलाहकार एम/एस जेएसपी मनिकपुर साहेबगंज हाईवे प्राइवेट लिमिटेड और मार्क टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड ने मिसिंग प्लाट व रकबा सहित सूची तैयार कर भेजी है।

भूमि राशि पोर्टल पर अपलोड

सर्वेक्षण में कुल 1.4924761 हेक्टेयर भूमि का मौजावार और खेसरावार रकबा चिह्नित किया गया है। इसकी जांच कर धारा 3 (ए) की अधिसूचना जारी करने तथा भूमि को भूमि राशि पोर्टल पर अपलोड करने का आग्रह किया गया है। पहले हो चुके अधिग्रहण के दौरान कुछ खेसरा और रकबा छूट गए थे, जिनके लिए अब दोबारा अधिसूचना जारी होगी।