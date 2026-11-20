जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Sonbarsa Four Lane: टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण मुजफ्फरपुर सोनबरसा फोरलेन निर्माण कार्य शनिवार को होने वाले प्रधानमंत्री के बिहार दौरे की शिलान्यास सूची से बाहर हो गया है।

एनएचएआइ ने टेंडर पूरा न होने और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अधूरी रहने के चलते अंतिम समय में यह निर्णय लिया। हालांकि शिलान्यास टलने के बावजूद यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है और इसके पूरा होने पर जिले व सीमावर्ती क्षेत्रों से संपर्क मजबूत होगा।

टेंडर और लागत अपडेट इस माह के अंत में परियोजना का टेक्निकल बिड खुलेगा और उसके बाद वित्तीय बिड की प्रक्रिया होगी। आपत्ति या बाधा नहीं आने पर अगले वर्ष से काम शुरू होने की उम्मीद है, जबकि लागत 25 सौ करोड़ से बढ़कर लगभग 35 सौ करोड़ से अधिक हो गई है।

राज्य व केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के साथ ही एनएचएआइ ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को अधिग्रहण की अधियाचन व थ्री डी अधिघोषणा का अनुरोध भेजा था। सीमा संपर्क और व्यापार लगभग 82.58 किलोमीटर लंबे एनएच 22 के इस खंड के बनने से भारत नेपाल सीमा के सोनबरसा तक आवागमन और व्यापार आसान होगा। 100 किमी प्रति घंटा की डिजाइन स्पीड से मुजफ्फरपुर व सीतामढ़ी से नेपाल बॉर्डर का सफर कम समय में पूरा हो सकेगा। रुन्नीसैदपुर, डुमरा, भुतही व सोनबरसा में जाम से राहत मिलेगी और 7 बड़े पुल, 3 आरओबी व 2 फ्लाईओवर से यात्रा सुरक्षित बनेगी।