संवाद सहयोगी, कुढ़नी (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur Electricity Theft News: जिले के कुढ़नी क्षेत्र अंतर्गत तुर्की सेक्शन में मीटर को बाइपास कर अवैध रूप से आटा चक्की चलाने के मामले में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।

गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल (मुजफ्फरपुर पश्चिमी) की टीम ने छापेमारी कर इस गड़बड़ी का खुलासा किया।

जांच के दौरान संजय कुमार की आटा चक्की में थ्री फेज के बिजली कनेक्शन का मीटर बाइपास कर बिजली का इस्तेमाल होते पाया गया, जिसके बाद टीम ने कनेक्शन काट दिया और करीब पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी।

थ्री फेज कनेक्शन में बाइपास सहायक विद्युत अभियंता शतपाल ने बताया कि कनीय अभियंता (जेई) और विद्युत विभाग के कर्मियों के साथ संयुक्त रूप से आटा चक्की के कनेक्शन की जांच की गई। निरीक्षण के क्रम में स्पष्ट हुआ कि थ्री फेज कनेक्शन में मीटर को बाइपास करके सीधे अवैध रूप से बिजली चलाई जा रही थी। यह स्थिति देख विभागीय टीम भी चौंक गई और तत्काल मौके पर कार्रवाई करते हुए आटा चक्की में लगा मीटर हटा दिया गया तथा बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई।